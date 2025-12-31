Milas Belediye Başkanı Topuz, personelin yeni yılını kutladı

(MUĞLA) - Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, yeni yıl öncesinde belediye personeliyle bir araya geldi. Personelin yeni yılını kutlayan Topuz, "Sağlıklı ve mutlu bir çalışma hayatı temenni ediyorum" dedi.

Milas Belediyesi Ana ve Ek Hizmet Binası, Labranda ve son olarak Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde yılın son gününde personelle buluşan Topuz, “Tüm çalışanlarımız, aileleri ve çocukları için yeni yılın sağlık, huzur ve başarı getirmesini diliyorum” diye konuştu.

Belediye Başkan Yardımcıları Ali Özgür, Bülent Sezgin ve birim müdürlerinin katıldığı kutlama törenleri yoğun katımla gerçekleştirildi.

Yeni yıl için birlik ve beraberlik mesajı veren Topuz, en önemli dileğinin sağlık olduğunu belirterek, tüm emekçilere hatasız kazasız bir çalışma hayatı temenni etti.

Kutlama programının ardından konuşan Topuz, “Milas’ımızın dört bir yanında özveriyle görev yapan personellerimizle bir araya gelerek yeni yıllarını kutladık. 2026 yılında da personellerimizle birlikte daha yaşanabilir daha güzel bir Milas için çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek. Tüm emekçilerimizin ve ailelerinin yeni yıllarını kutluyor, sağlıklı ve mutlu bir çalışma hayatı temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.