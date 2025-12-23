Milas Belediyesi Çocuk Kütüphanesi’ne yoğun ilgi

(MUĞLA) - Milas Belediyesi Çocuk Kütüphanesi’ne öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor. Okuldan arta kalan zamanlarında kütüphaneye gelerek zaman geçiren minik öğrenciler, farklı türlerdeki kitapları okuyup ödevlerini sakin bir ortamda yapma imkanı buluyor.

Çocukların küçük yaşta kitap okuma alışkanlığı kazanmalarını sağlamak ve kütüphane ortamını sevdirmek amacıyla faaliyetlerini sürdüren Milas Belediyesi Çocuk Kütüphanesi, minik öğrencilerden ilgi görüyor.

Hafta içi her gün 08.30-17.30 saatleri arasında açık olan kütüphanede çocuklar masal, hikaye, öykü kitaplarına ve romanlara ulaşma imkanı buluyor. Milas’a ilişkin kitapların da bulunduğu kütüphanede öğrenciler ilçenin tarihini ve sosyokültürel özelliklerini öğrenme şansı buluyor.

Öğrenciler ödünç kitap alabiliyor

Öğrencilere kütüphanenin tanıtılması ve sevdirilmesi için okul gezilerinin de düzenlendiği Milas Belediyesi Çocuk Kütüphanesi’nde öğrenciler kayıt yaptırıp ödünç kitap alabiliyor. İlgi duyduğu kitabı ödünç alan öğrenciler, kitabı okuyup 15 gün sonra başka arkadaşlarının da faydalanabilmesi için kitabı kütüphaneye teslim ediyor.

Kitap bağışı kabul ediliyor

Çocuk Kütüphanesi kitap bağışı da kabul ediyor. Öğrencilerin farklı türlerde kitaplara erişebilmesi ve bilgi dağarcıklarını geliştirmesi amacıyla kitap bağışı yapmak isteyen vatandaşlar, bağışlarını Milas Belediyesi Çocuk Kütüphanesi’ne yapabilecek. Kitap bağışı yapmak isteyenler, Milas Belediyesi Çocuk Kütüphanesi’ne başvurup (0252) 512 33 02 numaralı telefondan detaylı bilgi alabilecek.