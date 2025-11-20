Milas Belediyesi, Derince Çok Amaçlı Sosyal Alan projesinde sona yaklaştı

(MUĞLA) - Milas Belediyesi, Derince Mahallesi’nde temelini attığı Pazar Yeri ve Çok Amaçlı Sosyal Alan projesinde son aşamaya geldi. Alanda incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Fevzi Topuz, "Hizmetlerimiz hız kesmeden devam edecek" dedi.

Topuz’un mahalle ziyaretlerinde tespit ettiği alanlar, Milas Belediyesi ekipleri tarafından yeniden inşa ediliyor. Bu kapsamda önceki aylarda temeli atılan ve vatandaşların düğün, nişan, sünnet, toplantı, organizasyon ve etkinlikler yapabileceği; pazar yeri olarak kullanılabilecek Derince Mahallesi Pazar Yeri ve Çok Amaçlı Sosyal Alan’ın yapım çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Çevre duvarı çalışmaları devam ediyor

Yaklaşık 900 metrekarelik kapalı alana sahip yapıda mutfak ünitesi, tuvaletler, yemek pişirme alanı ve gelin odası bulunuyor. Alanda ayrıca çocuklar için oyun gruplarının da kurulacağı belirtildi. Çalışmaların büyük bir kısmının tamamlandığı alanda beton erme çevre duvarı çalışmaları da devam ediyor. Parke kaplama, aydınlatma ve oyun grubu kurulumunun yapılacağı alanda faaliyetlerin tamamlanmasının ardından açılış kurdelesi kesilecek.

Topuz, çalışmaların devam ettiği Derince Mahallesi Pazar Yeri Çok Amaçlı Sosyal Alanı ziyaret etti. Alanda 4. bölge koordinatörü Mustafa Akın ve Fen İşleri Müdürü Tunahan Gökkara’dan bilgi alan Topuz, çalışmaların kısa sürede tamamlanarak Derince’ye yakışır bis sosyal alanın hayata geçirileceğini söyledi.

"Hizmetlerimiz hız kesmeden devam edecek"

Topuz, "Mahallemiz ve civar mahallelerimiz için önemli olan bir projenin sonuna geldik. Bu projeyi uzun yıllardan beri her geldiğimde mahalle sakinlerimize ve muhtarımıza söz veriyorduk. Buradaki projeyi genişleterek civar mahalleleri de kapsasın istedik. Binamız aşağı yukarı 900 metrekarelik bir alan üzerinde kurulu. Çevresiyle beraber 2 bin metrekarelik bir alan burası. Salonun dışında çocuklarımız için de oyun grupları kurmayı amaçlamaktayız. Bu tesisin bir de yan üniteleri var. Mutfak ünitesi, tuvalet, yemek pişirme alanı, gelin odasını kapsayan bir proje. Projenin Milas’ımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hizmetlerimiz hız kesmeden devam edecek" diye konuştu.