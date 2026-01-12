Milas Belediyesi'nden toplu açılış töreni

(MUĞLA) - Milas Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla yaşama geçirdiği projelerin toplu açılış töreni, 15 Ocak 2026 Perşembe günü saat 12.00’de yapılacak. Tüm vatandaşları törene davet eden Belediye Başkanı Fevzi Topuz, "Halkımızın yaşam kalitesini artıracak, şehrimize değer katacak eserlerimizin açılış töreni CHP Genel Başkan Yardımcımız Gökan Zeybek ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’ın katılımlarıyla gerçekleşecek" dedi.

Milas Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreni, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın katılımıyla 15 Ocak 2026 Perşembe günü saat 12.00’de Milas Belediyesi 2 No’lu Ek Hizmet Binası önünde gerçekleştirilecek.

2 No’lu Ek Hizmet Binası, Derince, Gökbel, Ekindere, Kısırlar-Dörtyol ve Kırcağız Pazar Yeri ve Çok Amaçlı Sosyal Alanlar, Boğaziçi Cafe ve Restaurant, Ören-Boğaziçi Labranda Su Satış Noktaları, Aydınlıkevler Koruluk Alanı’nın açılış kurdeleleri törenle kesilecek.

Açılış törenine tüm vatandaşları davet eden Topuz, "Göreve geldiğimiz günden bu yana, şehrimizi daha modern, daha yaşanabilir ve daha huzurlu bir yer kılmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Gerçekleştireceğimiz törenle alın teri ve ortak akılla hayata geçirdiğimiz projelerimizin açılışını yapacağız. Halkımızın yaşam kalitesini artıracak, şehrimize değer katacak eserlerimizin açılış töreni CHP Genel Başkan Yardımcı'mız Gökan Zeybek ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Ahmet Aras’ın katılımlarıyla gerçekleşecek. Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergilediğimiz tesislerimizin açılış törenine tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum" ifadelerini kullandı.