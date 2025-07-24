Milas Belediyesi'nden ücretsiz YKS tercih danışmanlığı hizmeti

(MUĞLA) - Milas Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite tercihi yapacak adaylara ücretsiz danışmanlık hizmeti verecek.

Milas Belediyesi, YKS'nin ardınsan üniversite tercihi yapacak adayları yalnız bırakmayacak. Öğrencilere, üniversite tercih sürecinde doğru karar almalarında yardımcı olmak için belediye bünyesinde bulunan uzman rehber öğretmenler ve psikolojik danışmanlar tarafından tercih danışmanlığı hizmeti verilecek.

Birebir danışmanlık hizmeti sunulacak

Milas Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Binası’nda verilecek hizmet, 30 Temmuz ile 11 Ağustos 2025 tarihlerinde 09.00-17.00 saatleri arasında devam edecek. Adaylara tercih döneminde hedefine en uygun bölümü ve üniversiteyi seçmelerine yardımcı olacak tercih danışmanlığı hizmeti için birebir danışmanlık randevusu almak isteyen adaylar, 0252 515 02 90 numaralı telefonu arayabilecek.

Üniversite tercihlerinin gençlerin geleceğini şekillendiren önemli adımlardan biri olduğunu belirten Belediye Başkanı Fevzi Topuz, şunları kaydetti:

"Gençlerimizin eğitim hayatlarına katkı sunmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz"

"Milas Belediyesi olarak bu önemli süreçte üniversite tercihi yapacak adaylarımızın yanında olarak tercihlerinde doğru kararlar almalarında yardımcı olmayı hedefliyoruz. Belediye bünyemizde bulunan uzman rehber öğretmenler ve psikolojik danışmanlar tarafından verilecek hizmet için adaylarımız önceden randevu alarak birebir danışmanlık hizmetinden faydalanabilecek. Milas Belediyesi olarak gençlerimizin eğitim hayatlarına katkı sunmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Tüm adaylarımızın hayallerini kurduğu üniversite ve bölümlere yerleşmesini temenni ediyor, eğitim hayatlarında kendilerine başarılar diliyorum."