Milas Belediyesi'nden üreticilere karakılçık buğday tohumu desteği

(MUĞLA) - Üretimi ve üreticiyi destekleyici çalışmaları hayata geçiren ve ata tohumlarının gelecek kuşaklara aktarılmasını amaçlayan Milas Belediyesi, üreticiye ücretsiz karakılçık buğday tohumu dağıtımı yapacak.

Milas Belediyesi sürdürülebilir kırsal kalkınma anlayışı ile projeler üretmeye ve üreticilerin yanında olmaya devam ediyor.

Ata tohumlarının ekiminin yaygınlaşmasını ve gelecek nesillere aktarılmasını amaçlayan projede üreticilerin 2026 buğday hasadında aynı çeşit ve miktar (kg) olarak tohumlukları geri teslim etmeleri taahhüt ediliyor. Kontenjanın sınırlı olduğu destekleme projesine başvurular, 9-16 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Kırcağız Mahallesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü Jale Eren Yerel Tohum Merkezi’nde alınacak başvurularda üreticilerden, ÇKS kaydı olması ve kimlik fotokopilerini yanlarında getirmeleri şartları aranırken; desteklemelerin en az 1 en fazla 5 dekar araziye kadar yapılacağı bildirildi.

Milas Belediyesi tarafından hayata geçirilen destekleme projesi hakkında detaylı bilgi almak isteyen üreticiler, (0252) 512 37 77 numaralı telefonu arayabilecek.