Milas Belediyesi’nden fırınlarda denetim

(MUĞLA) - Milas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki unlu mamul ve fırınlarda denetime çıktı.

Günün erken saatlerinde sahaya inen Milas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde bulunan unlu mamul ve fırınlarda incelemeler gerçekleştirdi.

Ekipler, iş yerlerinde temizlik kurallarına uyulup uyulmadığı, çıkan ekmeklerin gramajlarının doğru olup olmadığı, genel temizlik, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı kontrolü yaparak; denetim ve kontrollerde eksikliği tespit edilen unsurlar hakkında cezai işlem uygulandı.

Yetkililer, denetimlerin diğer iş kollarında da belirli aralıklarla devam edeceğini bildirdi.