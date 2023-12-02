Milas ormanlarına kasımda metrekare başına 212,9 kilogram yağış düştü

Muğla'nın Milas ilçesi ormanlarına kasımda metrekare başına 212,9 kilogram yağış düştüğü bildirildi.

Bodrum Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bodrum ve Milas ilçesinde kasım ayında metrekareye düşen yağış miktarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Bodrum merkez 113,2, Turgutreis Marina 116, Milas 159, Milas orman sahası 212,9 kilogram yağış almıştır. Önümüzdeki aylarda da yağışlar bu şekilde devam ederse Bodrumlular olarak gelecek yıla mutlu gireceğiz." ifadesi kullanıldı.