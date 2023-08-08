Milas'ta 5 hektarlık orman yangını kontrol altına alındı

Muğla'nın Milas ilçesinde saat 15.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. 5 hektar alanda etkili olan yangın kontrol altına alındı.

Muğla'nın Milas ilçesinde, orman yangını çıktı.

Saat 15.30'da ormanlık alanda yangının çıkış anı ile ilgili görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, yangının çıkış anı anbean bir vatandaşın cep telefonu ile kaydedilirken, olay anında bir otomobilin bölgeden uzaklaştığı görüldü.

YANGIN 5 HEKTAR ALANDA ETKİLİ OLDU



Ören'de çıkan orman yangını ekiplerin yaklaşık 9 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Orman Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından, "Muğla Milas'ta meydana gelen orman yangını kahramanlarımızın çabaları sonucunda kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarımız devam ediyor" şeklinde paylaşım yaptı. 5 hektar alanda etkili olan yangınla ilgili soğutma çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.