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Milas'ta arazi yangını

Milas'a bağlı Ören Mahallesin'deki çalılık alanda yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Güncel
  • 02.08.2024 11:41
  • Giriş: 02.08.2024 11:41
  • Güncelleme: 02.08.2024 11:44
Kaynak: İHA
Milas'ta arazi yangını
Fotoğraf: İHA

Muğla’nın Milas ilçesi Ören Mahallesi Kemerköy Termik Santrali karşısında bulunan çalılık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Edinilen bilgiye göre, Ören Mahallesi Kemerköy Termik Santrali karşısında bulunan açık alandaki arazide çıkış nedeni henüz tespit edilemeyen yangın başladı.

Bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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