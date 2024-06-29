Milas'ta makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Milas ilçesinde sitelerin olduğu makilik alanda çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahaleyle söndürüldü.

Boğaziçi Mahallesi Adabükü mevkisindeki yazlık sitelerin olduğu makilik alanda trafonun patlaması sonucu yüksel gerilim hattı koparak makilik alana düştü.

Bölgeden alevlerin yükseldiğini fark eden site sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait bir helikopter ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Site sakinlerinin de bir süre panik yaşamasına neden olan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Yangın sırasında jandarma ve sağlık ekipleri, bölgede tedbir aldı.