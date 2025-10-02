Milas'ta minibüs ile çekici çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı

Muğla'nın Milas ilçesinde minibüs ile çekici çarpıştı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Milas- Bodrum karayolu Meşelik mevkisinde meydana geldi. T.I. yönetimindeki 26 SE 796 plakalı çekici ile N.S. yönetimindeki 48 HO 6674 plakalı minibüs çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde minibüsteki yolculardan Mehmet Günaydın'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan E.K. ve diğer 9 yolcu ise çevre hastanelere kaldırıldı. Savcı ve polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından Günaydın'ın cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’nun morguna gönderildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.