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Milas'ta orman yangını

Muğla'nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler havadan ve karadan müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.

Güncel
  • 19.06.2024 10:58
  • Giriş: 19.06.2024 10:58
  • Güncelleme: 19.06.2024 11:25
Kaynak: AA
Milas'ta orman yangını
Fotoğraf: AA

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Dibekdere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak ve 2 helikopter, 5 arazöz ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.

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