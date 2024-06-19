Milas'ta orman yangını

Muğla'nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler havadan ve karadan müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Dibekdere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak ve 2 helikopter, 5 arazöz ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.