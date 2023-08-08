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Milas'ta orman yangını: Yangının başladığı noktada dikkat çeken araç

Muğla'nın Milas ilçesinde saat 15.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Güncel
  • 08.08.2023 16:04
  • Giriş: 08.08.2023 16:04
  • Güncelleme: 08.08.2023 23:06
Kaynak: DHA
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Milas'ta orman yangını: Yangının başladığı noktada dikkat çeken araç

Muğla'nın Milas ilçesinde, orman yangını çıktı.

Saat 15.30'da ormanlık alanda yangının çıkış anı ile ilgili görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, yangının çıkış anı anbean bir vatandaşın cep telefonu ile kaydedilirken, olay anında bir otomobilin bölgeden uzaklaştığı görüldü.

Yangına müdahalede 6'ncı saat geride kalırken, ekipler çalışmalarını aralıklız sürdürüyor.

Muğladaki orman yangını kontrol altına alındı
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