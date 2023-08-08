Milas'ta orman yangını: Yangının başladığı noktada dikkat çeken araç

Muğla'nın Milas ilçesinde saat 15.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Güncel 08.08.2023 16:04 Giriş: 08.08.2023 16:04

Güncelleme: 08.08.2023 23:06 Kaynak: DHA

A- A A+