Milas'ta orman yangını: Yangının başladığı noktada dikkat çeken araç
Muğla'nın Milas ilçesinde saat 15.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kaynak: DHA
Muğla'nın Milas ilçesinde, orman yangını çıktı.
Saat 15.30'da ormanlık alanda yangının çıkış anı ile ilgili görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, yangının çıkış anı anbean bir vatandaşın cep telefonu ile kaydedilirken, olay anında bir otomobilin bölgeden uzaklaştığı görüldü.
Yangına müdahalede 6'ncı saat geride kalırken, ekipler çalışmalarını aralıklız sürdürüyor.