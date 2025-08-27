Milas'ta tartışma ve silah sesleri gelen evde bir kadın ölü bulundu: Şüpheli erkek polis gözaltına alındı

Muğla'nın Milas ilçesinde 2 çocuk annesı 43 yaşındaki bir kadın evinde ölü bulundu. Kadının boşanmış olduğu ancak birlikte yaşadığı polis olan erkek ifadesi alınmak üzere gözaltına alınırken, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.,

Olay akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Yatağan Bulvarı Medusa Life Sitesi'ndeki bir evde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; N.M. isimli kadının iki çocuğu ve resmiyette boşandığı polis memuru ile birlikte yaşadığı daireden tartışma ve silah sesi duyan çevre sakinleri durumu 112 Acil çağrı merkezine bildirdi.

Kısa sürede bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri 43 yaşındaki kadını evin yatak odasında kalbinden aldığı kurşun yarası sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumuriyet Savcılığı tarafından şüpheli bulunan ölüm olayı ile ilgili soruşturma başlatılırken, olayda hayatını kaybeden kadının boşanmış olup aynı evde yaşadığı erkeğin polis olmasından dolayı olayın tahkikat süreci jandarmaya devredildi.

Bölgede savcılığı ve olay yeri incelem ekiplerinin çalışması devam ediyor.