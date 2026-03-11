Milas’a ihanet etmeyin

İkizköy’de köylüler, kömür madeni için zeytinliklerin sökülmesine karşı dün Milas’ta bir dizi açıklama yaptı.

Köylüler, Yeniköy‑Kemerköy Enerji tarafından işletilen maden sahasının genişletilmesi için zeytinliklerin yok edilmek istendiğini belirterek “Milas zeytinine sahip çıkıyor” dedi. Milas’ın “vahşi madencilikle yok edilmek istendiği” vurgulanan açıklamalarda zeytinliklerin korunması çağrısı yapıldı.

KURUMLAR SUSUYOR

Milas Ziraat Odası, Milas Ticaret ve Sanayi Odası, Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Milas Kapalı Pazaryeri’nde yapılan eylemlerde ‘‘Milas zeytinine sahip çık”, “Yasa şirketlerin, topraklar bizimdir”, “Toprağıma, zeytinime, geleceğime dokunma” yazılı döviz ve pankartları taşındı “Zeytine dokunan eller kırılsın”, “Havama, suyuma, toprağıma dokunma” ve “Termik santraller kapatılsın” sloganları atıldı. Eylemlerde konuşan İkizköy Muhtarı Nejla Işık, bölgede yüzyıllardır zeytin üretimi yapıldığını anımsatarak “Anayasaya aykırı bir kanun ve adrese teslim koordinatlarla Milas’ımız sınırsız bir madencilik faaliyetine açılmak isteniyor. 15 Eylül 2025’ten bu yana zeytinler talan ediliyor. Binlerce zeytin ağacı ve verimli topraklarımız geri dönüşü olmayan bir yıkıma uğruyor’’ dedi. Işık, 10 Ocak 2026’da yayımlanan acele kamulaştırma kararının köylüleri topraklarından koparma riski taşıdığını belirterek, köylerin yok edilme tehdidiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Köylülerin defalarca yetkilileri köye davet ettiğini söyleyen Işık, kurumların sessizliğini eleştirdi. Işık “Dinamitlerle çatlayan evlerimizi göstermek istedik. Zeytinlerimizin nasıl talan edildiğini anlatmak istedik. Ama zeytini koruması gereken kurumlar susuyor, üreticiyi savunması gerekenler sessiz kalıyor. Bir şirket istediği için yasa değişiyor, köylüler gözaltına alınıyor, kurumlar şirketin talimatlarını uygulayan araçlara dönüşüyor” diye konuştu. Milas'ın zeytininin tehdit altındayken, seslerini duymayan kurumların, şirketlerle iç içe, yan yana, Ramazan iftarı düzenlediğini söyleyen Işık, şöyle devam etti: ‘‘Defalarca davet etmemize rağmen üç maymunu oynayan Milas Ziraat Odası'na, Milas Ticaret ve Sanayi Odası'na ve Milas İlçe Tarım Müdürlüğü'ne soruyoruz: Milas'ın zeytini sökülürken siz neredesiniz? Bu toprakların üreticisi yalnız bırakılırken neden sessizsiniz? Milas'ın zeytinine, tarımına, çiftçisine sahip çıkmayacaksanız, kimin yanında duracaksınız? Bir şirketin mi? Milas'a ihanet etmekten vazgeçin.’’