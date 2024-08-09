Milas’ta 60 hektarlık alan kül oldu

Haber Merkezi

Muğla’nın Milas ilçesinde Sekköy mevkisindeki ormanlık alanda önceki gün yangın çıktı. Yangın Çakıralan Köyü’ne sıçradı ve 350 nüfuslu köy tedbir amaçlı boşaltıldı. Muğla Valisi İdris Akbıyık, yangının elektrik tellerinden kaynaklı olabileceğinin değerlendirildiğini ifade etti. Yangında yaklaşık 60 hektarlık ormanlık ve zeytinlik alan zarar gördü. Yangın dün kontrol altına alındı.

Aydın'ın Germencik ilçesi kırsal Gümüşköy Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda ise önceki gün çıkan yangın da rüzgârın etkisiyle yayıldı. Yangın 21 saat sonra kontrol altına alındı. Öte yandan yanlış yapılaşmayla birlikte bir felakete dönüşen kuvvetli yağışlar nedeniyle Karadeniz’de kentler sular altında kaldı.

Rize’nin Ardeşen ilçesinde önceki gece etkili olan sağanak nedeniyle sel, su baskını ve taşkınlar meydana geldi. Bazı noktaları göle dönen Karadeniz Sahil Yolu’nda, su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Trabzon’un Of ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle su baskınları oluştu.