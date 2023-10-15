Milas’ta balık yemi yüklü tır tarlaya uçtu

Muğla’nın Milas ilçesinde balık yemi yüklü tır tarlaya uçarken, araç sürücüsü yaralandı.



Edinilen bilgiye göre Bodrum’dan Milas istikametine doğru seyreden balık yemi yüklü tır, Koru Mahalle sınırları içerisinden geçerken, sürücüsü S.T.’nin kontrolünden çıktı. Yol kenarında bulunan tarlaya uçan ve ağaçlara çarparak durabilen tırın sürücüsü S. T. olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yapmış olduğu ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Devrilen tır ise çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlattı.