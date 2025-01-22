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Milas’ta bir eve silahlı saldırı

Muğla’nın Milas ilçesinde motosikletli şüpheliler tarafından bir eve silahlı saldırı düzenlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Güncel
  • 22.01.2025 09:55
  • Giriş: 22.01.2025 09:55
  • Güncelleme: 22.01.2025 09:55
Kaynak: İHA
Milas’ta bir eve silahlı saldırı
Fotoğraf: İHA

Muğla’nın Milas ilçesinde motosikletli şüpheliler tarafından bir eve silahlı saldırı düzenlendi.

Olay, Muğla’nın Milas ilçesi, Gümüşkesen Caddesi Begonvil Sokak Boğazkent mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, motosikletli şüpheliler tarafından bir eve silahlı saldırı gerçekleştirildi. Yapılan incelemelerde 11 el ateş edildiği belirlenirken, kurşunların eve isabet ettiği, olay sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Yapılan ihbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. 

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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