Milas’ta ÇED iptal oldu, ormanlık alan kurtuldu

Haber Merkezi

Muğla’nın Milas ilçesinde Shelton İnşaat Pazarlama Anonim Şirketi tarafından ormanlık alana yapılmak istenen otel projesinin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci firmanın talebiyle sonlandırıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca yapılan açıklamada, "Söz konusu proje ile ilgili proje sahibi firma olan Shelton İnş. Pazarlama A.Ş’nin projede değişiklik planlandığı belirtilerek projenin iptali talebinde bulunulmuş, projenin ÇED süreci söz konusu talep doğrultusunda sonlandırılmıştır" denildi.

Milas’a bağlı Boğaziçi Mahallesi Hisar-Mersinlikuyu mevkisinde Shelton İnşaat Pazarlama Anonim Şirketi tarafından 56 bin metrekarelik alanda Shelton Turizm Konaklama Tesisi (1220 Odalı Apart Otel) yapılması planlanıyordu. Proje için 28 Ağustos 2024 tarihinde ÇED süreci başlatılmıştı.

ÇED dosyasına göre proje alanı, imar planlarında "arsa" niteliğinde ancak Aydın, Muğla, Denizli Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda “ormanlık alan” statüsünde yer alıyordu. Proje kapsamında bahse konu parsel sınırları içerisinde 10 adet bloktan oluşan toplam 1220 Odalı Apart Otel Suit işletmeciliğinin yanı sıra dükkan, meydan, çarşı, sosyal tesis, otel sosyal alanı, havuz, köy kahvesi ve restoran gibi sosyal kullanım alanları planlanıyordu.

Maliyeti 3 milyar 60 milyon 870 bin lira olan projenin ÇED süreci firmanın talebiyle iptal edildi.