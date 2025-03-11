Milas’ta diyaliz aracı uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Muğla'nın Milas ilçesinde diyaliz aracının uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Akçakaya Mahallesi’nde seyir halinde olan bir diyaliz servisine ait minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye jandarma itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan Ali Aydın olay yerinde hayatını kaybederken, kazada yaralanan 5 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.