Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Milas’ta iki katlı ev alevlere teslim oldu

Ajans Haberleri
  • 19.05.2025 10:06
  • Giriş: 19.05.2025 10:06
  • Güncelleme: 19.05.2025 10:06
Kaynak: İHA
Milas’ta iki katlı ev alevlere teslim oldu

Muğla’nın Milas ilçesinde iki katlı metruk evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, ev küle döndü.

Yangın İsmetpaşa Mahallesi’ndeki iki katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Yapılan ihbarın ardından bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürürken, ev küle döndü.
Yangınla ilgili inceleme sürüyor.

BirGün'e Abone Ol