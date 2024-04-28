Milas’ta iki minibüs çarpıştı, 4’ü ağır 14 yaralı

Muğla’nın Milas ilçesinde iki minibüsün çarpışması sonrası başlayan yangın iki minibüs de yanarak kullanılmaz hale geldi. Kazada, 4’ü ağır 10 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri 28.04.2024 19:57 Giriş: 28.04.2024 19:57

Güncelleme: 28.04.2024 19:58 Kaynak: İHA

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