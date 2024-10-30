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Milas’ta kaybolan kız Aydın’da bulundu

Muğla’nın Milas ilçesinde kendisinden haber alınamayan 11 yaşındaki Ayşe Güler’den sevindirici haber gelirken, Güler Aydın’da bulundu.

Ajans Haberleri
  • 30.10.2024 23:55
  • Giriş: 30.10.2024 23:55
  • Güncelleme: 31.10.2024 00:27
Kaynak: İHA
Milas’ta kaybolan kız Aydın’da bulundu



Edinilen bilgiye göre, 11 yaşındaki Ayşe Güler uzun süre eve dönmeyince ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildiri. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirildi. Ekipler, küçük kızı bulmak için geniş çaplı arama çalışması başlattı. Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Güler her yerde aranırken sevindirici haber geldi. Arama çalışmaları sonucu, küçük kızın Aydın’da babaannesinin yanında olduğu bilgisine ulaşıldı.

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