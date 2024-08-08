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Milas’ta kaza, çok sayıda yaralı var

Ajans Haberleri
  • 08.08.2024 09:45
  • Giriş: 08.08.2024 09:45
  • Güncelleme: 08.08.2024 09:45
Kaynak: İHA
Milas’ta kaza, çok sayıda yaralı var

Milas-Bodrum karayolunda sabah erken saatlerde meydana gelen kazada çok sayıda yaralı sağlık kuruluşlarına sevk edildi.

Kaza, Milas-Bodrum Karayolu Koru Mahallesi girişinde meydana geldi. Tur minibüsünün sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla atması sonucu meydana gelen kazada minibüs içinde bulunan yolcuların yaralanmaları sonucu bölgeye çok sayıda ambulans, UMKE ekipleri, İtfaiye, polis ve jandarma sevk edildi.

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