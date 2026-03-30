Milas’ta köylüler AYM önünde bir araya gelecek

Muğla Milas’ta köylüler, zeytinliklerini ve yaşam alanlarını tehdit eden acele kamulaştırma kararına karşı 1 Nisan Çarşamba günü saat 11.00’de Ankara’da Anayasa Mahkemesi önünde olacak.

Köylüler yaptığı açıklamada "Temmuz 2025’te Meclis’te kabul edilen 7554 sayılı torba yasa, bugün yaşam alanlarımızı yok edecek sürecin önünü açtı. Bu yasa ile YK Enerji’nin ruhsat sahasında kalan tüm zeytinlikler madencilik faaliyetlerine açıldı. Zeytinlerin talanı başladı. 10 Ocak 2026 tarihinde yayınlanan acele kamulaştırma kararı ile içinde evlerimiz, damlarımız, zeytinlerimiz, tarlalarımızın olduğu 679 parsel alana el konuldu. Şirkete devredilerek madencilik faaliyetinin genişlemesi sağlanacak" denildi.

"Bugün artık sözün bittiği yerdeyiz" denilen açıklamada, özetle şöyle denildi: "Geri dönüşü mümkün olmayan zarar zeytin talanı ile başladı. Şimdi, toprağımız elimizden alınmak üzere, yaşamlarımız geri dönülmez bir yıkımın eşiğinde. 7554 sayılı yasaya karşı AYM’de açılmış iptal davası ve yürütmeyi durdurma talebimiz bulunmaktadır. Danıştay’da ise gerek yasanın işleyişi, gerekse de acele kamulaştırmanın iptaline yönelik davalarımız, yürütmeyi durdurma talebiyle açılımış bulunmaktadır. Eğer şimdi durdurulmazsa Bizler onlarca yıldır yaşadığımız topraklardan koparılacağız. Evlerimizden, emeğimizden, hafızamızdan zorla sürüleceğiz. Ve geriye hiçbir şey kalmayacak. Bu yüzden hem Anayasa Mahkemesi’nden, hem de Danıştay’dan tek bir talebimiz var: Derhal ve acil yürütmeyi durdurma kararı. Yıkım başladıktan sonra verilen karar, hayatımızı geri getirmeyecek. 1 Nisan’da Ankara’dayız. Tüm gün, Anayasa Mahkemesi önünde emeğimize, toprağımıza, yaşamımıza sahip çıkmak için nöbette olacağız, karar verilmesini bekleyeceğiz. Evimiz başımıza yıkılmadan, güvencesizliğe sürülmeden, köylerimiz yok olmadan derhal Anayasa Mahkemesi ve Danıştay yürütmeyi durdurma kararı versin."