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Milas’ta motosiklet kazası: 1 yaralı

Muğla’nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir motosiklet sürücüsü yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 22.10.2024 23:32
  • Giriş: 22.10.2024 23:32
  • Güncelleme: 22.10.2024 23:32
Kaynak: İHA
Milas’ta motosiklet kazası: 1 yaralı



Kaza Labranda Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinde seyir halindeki 48 AOZ 480 plakalı motosiklet aynı yönde ilerleyen 48 RK 109 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazanın ardından, olay yerine kısa sürede ulaşan 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı sürücü, daha sonra ambulansla Milas Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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