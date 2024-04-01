Milas’ta motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

Muğla’nın Milas ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.



Kaza, Milas ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Vatan Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halinde olan Ö.K.O. idaresindeki 48 ALU 341 plakalı motosiklet, o esnada yolda bulunan H.E.Ç. isimli yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle kazada motosiklet sürücüsü ile yaya yaralandı.

Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla Milas Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Trafik polisi ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.