Milas’ta motosikletler çarpıştı: 2 yaralı

Muğla’nın Milas ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Halil Bey Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.Y. (17) idaresindeki 48 AGF 090 plakalı motosiklet, Emek Mahallesi Alev Caddesi’nden çıkarak orta şeritten karşıya geçmeye çalışan 48 ALM 864 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle O.Y.’nin kullandığı motosiklette yolcu olarak bulunan D.Y. (22) ile 48 ALM 864 plakalı motosikletin sürücüsü yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen trafik ekipleri ikinci bir kazanın meydana gelmemesi için yolu trafiğe kapatırken, sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahalelerini yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan motosikletlerin çekici marifeti ile yoldan kaldırılması ile trafik normale döndü.