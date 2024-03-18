Milas’ta otomobil bisiklete çarptı: 1 yaralı

Muğla’nın Milas ilçesinde, bir otomobilin bisikletle çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Olay, Milas’ın Sanayi Caddesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 10 ADK 698 plakalı otomobil cadde üzerinde seyir halindeyken yolun kenarında bisiklete çarptı. Kazada bisiklet sürücüsü yere savrularak yaralandı. Çevredeki vatandaşlar, yaralı bisiklet sürücüsüne hemen müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla hastaneye sevk etti.



Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.