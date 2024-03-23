Milas’ta otomobil elektrikli motosiklete çarptı: 1 yaralı

Muğla’nın Milas ilçesinde otomobilin elektrikli bisiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.





Kaza, Milas ilçesi Halilbey Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halinde olan S.Y. idaresindeki 48 N 8683 plakalı otomobil, o sırada karşıdan karşıya geçmekte olan M.Ç. (55) idaresindeki elektrikli bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisiklet sürücüsü M.Ç. savrularak yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla Milas Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.