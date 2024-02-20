Milas’ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Muğla’nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet sürücüsü yaralandı.

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Aydınlık Evler Mahallesi’nde, Erdal Çerçi Caddesi üzerinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet sürücüsü yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerinin hızlı bir şekilde olay yerine ulaşmasıyla yaralı sürücü, Milas Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralının durumunu değerlendirmek üzere gerekli tedbirleri aldı. Olayın ardından bölgeye intikal eden trafik polisi ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.