Milas’ta otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

Muğla’nın Milas ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk yaralandı.

Kaza, Burgaz Mahallesi Nazmi Akdeniz Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Milas Burgaz Mahallesi Nazmi Akdeniz caddesi üzerinde seyir halinde olan 48 KC 692 plakalı otomobil, iddiaya göre yola aniden fırlayan çocuk H.Y.(10)’a çarptı.

Kazada yaralanan çocuk H.Y.(10) olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekiplerince Milas Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.