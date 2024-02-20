Milas’ta otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaralandı

Muğla’nın Milas ilçesinde yolun karşısına geçmeye çlaışan yaşlı kadın otomobilin çarpması sonucu yaralandı.



Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Halilbey Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 48 V 4355 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmekte olan yaşlı bir kadına çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle yaşlı kadın yola savrularak yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaşlı kadına ilk müdahaleyi yaparak Milas Devlet Hastanesi'ne sevk etti.



Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.