Milas’ta sağanak yağış etkili oldu

Muğla’nın Milas ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Milas’ta akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, kısa sürede etkisini artırarak hayatı olumsuz etkiledi. Yer yer dolu ile karışık olarak yağan sağanak, kent genelinde su birikintilerine ve ulaşımda aksamalara neden oldu. Özellikle 23 Nisan Bulvarı, 19 Mayıs Bulvarı ve çarşı bölgelerinde yağışın ardından bazı yollarda göllenmeler meydana geldi. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, yaya vatandaşlar da su birikintileri nedeniyle zor anlar yaşadı. Yağışların önümüzdeki günlerde de etkili olması bekleniyor.