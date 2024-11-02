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Milas’ta tır devrildi: 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 02.11.2024 16:42
  • Giriş: 02.11.2024 16:42
  • Güncelleme: 02.11.2024 16:42
Kaynak: İHA
Milas’ta tır devrildi: 1 yaralı

Muğla’nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, Muğla’nın Kargıcak Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlerin üzerine devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine hızla sevk edilen Acil Sağlık ekipleri, sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Milas Devlet Hastanesi’ne götürdü.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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