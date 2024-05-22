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Milas’ta tır uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Ajans Haberleri
  • 22.05.2024 10:11
  • Giriş: 22.05.2024 10:11
  • Güncelleme: 22.05.2024 10:11
Kaynak: İHA
Milas’ta tır uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Muğla’nın Milas ilçesinde uçurumdan yuvarlanan tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Korucuk Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede bulunan bir tesise tehlikeli madde götürdüğü öğrenilen tır, sürücüsü M.İ.’nin (39) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine uçurumdan yuvarlandı.

Kaza ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri araç sürücüsü M.İ.’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

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