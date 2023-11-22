Milas’ta tırlar çarpıştı: 1 yaralı

Muğla’nın Milas ilçesinde tırların çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Kaza Milas-Karpuzlu yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 AGA 913 plakalı tır Milas istikametine seyir halindeyken Kızılcayıkık yol ayrımına geldiği esnada, Milas istikametinden gelip Kızılcayıkık yoluna dönen 09 JM 482 plakalı diğer tır ile çarpıştı. Kazada M.A. isimli bir kişi yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri yaralıyı Milas Devlet Hastanesine götürdü.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.