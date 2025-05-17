Milas’ta trafik ihlalleri kameralara böyle yansıdı

Muğla’nın Milas ilçesinde seyir halinde trafik kurallarını yok sayan ve ihlal yapan sürücüler, araç kamerlarına yansıdı.

Milas ilçe genelinde ağır vasıta kamyonlar, tırların karayolunda tehlikeli bir şekilde güvenlik şeridini kullanmaları, bazı araçların da ters yönden ilerlemesi ilçedeki trafik güvenliğinin sorgulanmasına sebep oldu. O anlar, başka araçların kameralarına yansırken, vatandaşlar trafikte huzur ve güvenliğin saülanması amacıyla, trafik denetimlerinin sıklaştırılmasını talep etti.