Milas’ta trafik kazası: 1 yaralı

Muğla’nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Hacı Abdi Mahallesi, Selobaşı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 48 U 2335 plakalı otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek, karşı şeritten gelen 06 BVV 884 plakalı otomobile çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolünü tamamen yitiren 48 U 2335 plakalı otomobil, yol kenarında bulunan eski bir binanın etrafını çeviren demir parmaklıklara çarptı. Kazanın ardından 48 U 2335 plakalı otomobil sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza sebebiyle trafiğe kapanan yol araçların kaşdırılması ile tekrar ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.