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Milas’ta trafik kazası: 1 yaralı

Muğla’nın Milas ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 20.10.2024 00:00
  • Giriş: 20.10.2024 00:00
  • Güncelleme: 20.10.2024 00:00
Kaynak: İHA
Milas’ta trafik kazası: 1 yaralı


Kaza, Milas-Bodrum karayolu üzerindeki Akyol kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tahliye yolundan ana yola çıkan motosiklet, o sırada Milas-Bodrum karayolunda seyir halinde olan bir otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaklaşık 100 metre boyunca sürüklenerek yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Milas Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan yaralı sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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