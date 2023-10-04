Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Milas’ta trafik kazası: 2 yaralı

Muğla’nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 04.10.2023 15:41
  • Giriş: 04.10.2023 15:41
  • Güncelleme: 04.10.2023 15:41
Kaynak: İHA
Milas’ta trafik kazası: 2 yaralı

Kaza Balçık Kavşağı, 23 Nisan Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 35 APC 77 plakalı araç, Söke yönünde seyir halindeyken, 48 ACT 248 plakalı araca arkadan çarptı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif şekilde yaralanan iki sürücü ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza yerindeki trafik akışı, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü. 

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

BirGün'e Abone Ol