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Milas’ta trafik kazası: 2 yaralı

Ajans Haberleri
  • 02.05.2025 12:17
  • Giriş: 02.05.2025 12:17
  • Güncelleme: 02.05.2025 12:18
Kaynak: İHA
Milas’ta trafik kazası: 2 yaralı

Muğla’nın Milas ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Karakaya mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle karayolu üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile otomobillerden biri refüje savruldu. Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan iki kişi ambulansla Milas Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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