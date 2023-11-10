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Milas’ta trafik kazası: 5 yaralı

Muğla’nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 10.11.2023 16:35
  • Giriş: 10.11.2023 16:35
  • Güncelleme: 10.11.2023 16:35
Kaynak: İHA
Milas’ta trafik kazası: 5 yaralı

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Halil Bey Bulvarı’nda meydana geldi. Bodrum istikametinde seyreden 48 AIR 775 plakalı araç ile, aynı yönde seyreden 48 ALF 767 plakalı araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile her iki araçta bulunan toplam beş kişi yaralandı. Olayın hemen ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazazedeler, olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. 

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