Milas’ta yanan otomobil hurdaya döndü

Muğla’nın Milas ilçesinde, seyir halindeyken yanan otomobil, hurdaya döndü.

Olay, Milas’ın İsmetpaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 57 ACA 996 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Araç sürücüsü otomobili yolun sağına çekerek kendisini son anda dışarıya attı.

Kısa sürede büyüyen alevler tüm otomobili sardı. Yangını gören yurttaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Soğutma çalışması gerçekleştirilirken, otomobil yangında hurdaya döndü.

Olay sırasında trafiğe kapanan yol, itfaiye ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.