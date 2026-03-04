Milas’ta yine zeytin ağaçları söküldü!
Akbelen Ormanı yakınlarında bulunan zeytinlik alanda iş makineleriyle söküm yapıldığı bildirildi. Bölge halkı ve yaşam savunucuları çalışmalara tepki gösterirken, onlarca yıllık zeytin ağaçlarının yerinden çıkarıldığı ifade edildi.
Muğla’nın Milas ilçesinde bulunan Akbelen Ormanı çevresindeki zeytinlik alanlarda yeni bir müdahale gündeme geldi. Çamköy Mahallesi Kuyucak mevkiinde, enerji faaliyetleri kapsamında bazı zeytin ağaçlarının söküldüğü bildirildi. Bölgedeki çalışmaları yürüten YK Enerji’nin alanda iş makineleriyle faaliyet yürüttüğü, onlarca yıllık zeytin ağaçlarının yerinden çıkarıldığı belirtildi.
İkizköy Muhtarı Nejla Işık, zeytin ağaçlarının bulunduğu alanın iş makineleri ve güvenlik güçleri eşliğinde çalışma alanına dönüştürüldüğünü söyledi. Işık, bölge halkının söküm çalışmalarına tepki gösterdiğini ve alana ulaşmaya çalıştıklarını ifade etti.
Bölge sakinleri, zeytinliklerin korunması gerektiğini ve yapılan işlemlerin doğaya ciddi zarar verdiğini savunuyor. Çevre savunucuları ise zeytin ağaçlarının sökülmesinin yalnızca bölgedeki üretimi değil, aynı zamanda ekosistemi de olumsuz etkileyeceğini dile getirdi.