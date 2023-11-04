Milas’ta zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Muğla’nın Milas ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.





Kaza, Milas ilçesi Yatağan Bulvarı Kıyılama mevkii Ofis Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşaktan karşı şeride geçmeye çalışan 48 LE 648 plakalı bir otomobil, Milas’tan Yatağan istikametine seyir halinde olan bir minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın hemen ardından, minibüsün arkasından gelen başka bir otomobil de kazaya karıştı. 3 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazasında toplam 5 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan yaralıları, kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalelerin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Trafik ekipleri, muhtemel başka bir kazayı önlemek adına yolda önlem alırken yol, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldı. Kaza yapan araçlar çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldıktan sonra yol trafiğe tekrar açıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.