Milas’taki silahlı saldırıda iki şüpheli tutuklandı

Muğla’nın Milas ilçesinde bir kişinin silahla yaralanması olayında yakalanarak gözaltına alınan 4 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 29 Kasım tarihinde Hacıİlyas Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, Arasta Sokak’ta meydana gelen olayda, yüzünde kar maskesi bulunan bir saldırgan, Y.M. isimli şahsa ateş açarak bacağından yaraladı. Asayiş ekipleri, saldırı sonrası dört gün boyunca geniş çaplı kamera kaydı analizleri yaptı. Bu analizler sonucunda, olayın arkasında olan azmettiriciler A.P., Y.Ö. ve B.U. olarak tespit edildi. Saldırı da kullanılan tabanca asayiş ekiplerince ormanlık bir alanda bulundu. Azmettiriciler ve saldırganı kaçıran taksi şoförü Y.T.K. gözaltına alındı ve sorgularının ardından Milas Adliyesi’ne tutuklanma talebiyle sevk edildi. Tetikçi V.C.’nin ise olayı başka bir ilden gelerek gerçekleştirdiği ve daha sonra başka bir şehre kaçtığı, yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.



Mahkemeye sevk edilen dört şüpheliden A.P. ve B.U., mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.