Milas’taki yangın kontrol altına alındı

Muğla’nın Milas ilçesi Güllük Mahallesi’ndeki zirai alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın ihbarı üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile alevler kısa sürede söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.