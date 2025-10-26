Milei hükümeti için kritik gün: Arjantin'de halk, parlamento seçimleri için sandık başında

Arjantin’de yaklaşık 36 milyon seçmen bugün (26 Ekim Pazar) sandık başına gidecek.

Ülkede 24 eyalette kurulacak sandıklarda Temsilciler Meclisi'nde 257 sandalyeden 127'sinin yenilenmesi ve 72 üyeli Senato'nun üçte birini seçmek için oy kullanılacak.

Yerel saatle 08.00-18.00 arasında gerçekleştirilecek seçimde, 18-70 yaş arası vatandaşlar oy kullanabilecek.

16-17 yaşındakiler ve 70 yaş üzerindekiler için ise oy kullanmak isteğe bağlı olacak.

MUHALEFET İVMESİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Seçim, Devlet Başkanı Javier Milei’nin liderliğindeki serbest piyasa yanlısı La Libertad Avanza (Özgürlük İlerliyor) ile Peronist gelenekten gelen, sosyal devlet politikalarını savunan Fuerza Patria (Vatan Gücü) ittifakı arasında geçecek.

Söz konusu seçimler, Milei hükümetinin siyasi geleceği açısından kritik önem taşırken, sonuçlar aynı zamanda Milei'nin kamuoyundaki desteğinin bir göstergesi olacak.

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei / Fotoğraf: Depophotos

Peronist muhalefet ise seçimlerden zaferle ayrılarak hem Milei'ye karşı psikolojik üstünlük kazanmayı hem de siyasi hareketine moral ve ivme kazandırmayı amaçlıyor.

Ülkede 7 Eylül'de gerçekleştirilen ve seçmenlerin yaklaşık yüzde 40'ını barındıran Buenos Aires eyalet seçimlerini muhalefet büyük farkla kazanmıştı.

ABD ETKİSİ

Seçimler yalnızca iç politika açısından değil, aynı zamanda dış ilişkilerde de belirleyici olacak.

Özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın etkisinin hissedildiği seçimlerde, ABD ile ilişkilerin geleceği de bu süreçte dikkatle izleniyor.

ABD'nin Arjantin'de hükümete sağladığı finansal destek ve bu desteğin seçim sonuçlarıyla ilişkilendirilebileceği yönünde değerlendirmeler yapılıyor.